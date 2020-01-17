«Внезапно ускоряющиеся» Tesla стали причиной более 100 ДТП

Владельцы электрокаров направили в NHTSA целую петицию, в которой сообщают о внезапном ускорении автомобилей, что привело к более 100 ДТП.

Сбои зафиксировали в автомобилях моделей Model S, Model X и Model 3. Пока жалобы поступили только от 127 владельцев, которые сообщают, что в результате аварий из-за неконтролируемого ускорения уже пострадали 52 человека.

Отмечается, что во время ускорения водитель никак не может повлиять на ситуацию. В NHTSA в свою очередь начали проверку по факту поступивших жалоб.

О результатах расследования станет известно позднее.