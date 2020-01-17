В американское ведомство NHTSA стали поступать жалобы на автомобили американской компании Tesla.
«Внезапно ускоряющиеся» Tesla стали причиной более 100 ДТП
17.01.2020 19:16
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Владельцы электрокаров направили в NHTSA целую петицию, в которой сообщают о внезапном ускорении автомобилей, что привело к более 100 ДТП.
Сбои зафиксировали в автомобилях моделей Model S, Model X и Model 3. Пока жалобы поступили только от 127 владельцев, которые сообщают, что в результате аварий из-за неконтролируемого ускорения уже пострадали 52 человека.
Отмечается, что во время ускорения водитель никак не может повлиять на ситуацию. В NHTSA в свою очередь начали проверку по факту поступивших жалоб.
О результатах расследования станет известно позднее.
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