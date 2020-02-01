КамАЗ скорректирует план производства из-за коронавируса

Производитель грузовой техники «КамАЗ» будет пересматривать планы производства, что связано с вспышкой коронавируса в Китае.

Дело в том, что в большинстве комплектующих, используемых в грузовых машинах КамАЗа есть китайские элементы.

Некоторые запасы таких автокомпонентов у производителя есть, тем не менее производственные планы планируется скорректировать.

Также риски оценивают и в «АвтоВАЗе», хотя в компании уверяют, что пока у них есть необходимый запас китайских автокомпонентов.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань еще в декабре прошлого года.

Однако менее чем за месяце опасная пневмония выбралась за пределы КНР, а накануне было даже зафиксировано два первых случая заболевших в России.

В частности, по одному больному было зафиксировано в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.