Производитель грузовой техники «КамАЗ» будет пересматривать планы производства, что связано с вспышкой коронавируса в Китае.
КамАЗ скорректирует план производства из-за коронавируса
01.02.2020 17:28
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Дело в том, что в большинстве комплектующих, используемых в грузовых машинах КамАЗа есть китайские элементы.
Некоторые запасы таких автокомпонентов у производителя есть, тем не менее производственные планы планируется скорректировать.
Также риски оценивают и в «АвтоВАЗе», хотя в компании уверяют, что пока у них есть необходимый запас китайских автокомпонентов.
Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань еще в декабре прошлого года.
Однако менее чем за месяце опасная пневмония выбралась за пределы КНР, а накануне было даже зафиксировано два первых случая заболевших в России.
В частности, по одному больному было зафиксировано в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.
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