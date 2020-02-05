В РФ назвали самые ожидаемые автомобили в 2020 году

В России провели опрос, по результатам которого выяснили, какие автомобили россияне ожидают больше всего.



Речь идет об автомобилях, которые появятся в продаже в этом году. Опрос провел портал «Авто.ру» и оказалось, что больше всего в России ждут новинок от компании KIA.

Три модели этой марки оказались в ТОП-5 самых ожидаемых. Ближайшей новинкой становится кроссовер KIA Seltos, стоимость и комплектации которого в компании уже раскрыли. На второй строчке оказалось новое поколение седана KIA Optima.

Этот автомобиль получил много изменений во внешности и салоне, а также пересмотренную моторную гамму.

Третьей самой ожидаемой новинкой оказался Skoda Octavia, но как известно, его продажи стартуют только в четвертом квартале года.

Еще россияне ждут новый кроссовер KIA Telluride, а также роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Предварительные сроки их выхода на наше рынок пока неизвестны.