В России провели опрос, по результатам которого выяснили, какие автомобили россияне ожидают больше всего.
В РФ назвали самые ожидаемые автомобили в 2020 году
Речь идет об автомобилях, которые появятся в продаже в этом году. Опрос провел портал «Авто.ру» и оказалось, что больше всего в России ждут новинок от компании KIA.
Три модели этой марки оказались в ТОП-5 самых ожидаемых. Ближайшей новинкой становится кроссовер KIA Seltos, стоимость и комплектации которого в компании уже раскрыли. На второй строчке оказалось новое поколение седана KIA Optima.
Этот автомобиль получил много изменений во внешности и салоне, а также пересмотренную моторную гамму.
Третьей самой ожидаемой новинкой оказался Skoda Octavia, но как известно, его продажи стартуют только в четвертом квартале года.
Еще россияне ждут новый кроссовер KIA Telluride, а также роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Предварительные сроки их выхода на наше рынок пока неизвестны.