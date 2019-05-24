«АвтоВАЗ» в 2020 году представит четыре новые модели LADA

При этом в общей сложности в течение 10 лет российский производитель выпустить 26 новых и обновленных моделей.

О планах выпуска почти тридцати новинок сообщалось еще в конце прошлого года, когда «АвтоВАЗ» заключил специнвестконтракт в Минпромторгом.

Уже в этом году на рынке появится еще четыре новинки. Так, недавно компания запустила продажи спортивной версии Весты, а также к выходу готовится кросс-версия Гранты, о которой недавно уже сообщалось.

Однако россиян еще ждут новые версии LADA XRAY и Vesta, которые будут оснащены вариатором CVT и выйдут в следующем году.

Также в 2020 году появится обновленная Веста и выйдет совершенно новая модель известная сейчас как LADA Van. Еще через два года планируется запуск нового поколения модели Lada 4×4 NG.