Первую Lada Vesta с вариатором сфотографировали в Тольятти

Первые слухи о появлении у LADA Vesta новой трансмиссии появились еще в 2017 году, а позднее даже назывались и предварительные сроки выхода такой версии.

При этом только теперь появились первые шпионские фото российской модели, которые оказались в распоряжении группы vk.com/ladavestaclub.

Источник снимков утверждает, что во время тестирования была замечена именно LADA Vesta, оснащенная вариатором, что впрочем доказывают фото салона. Тестируется автомобиль на дорогах Тольятти.

По предварительным данным для модели предложат вариатор Jatco JF011E/015. Эта коробка передач предлагается на многих моделях Renault, Mitsubishi, Citroen, Nissan, Suzuki.

По предварительным данным вариатор будет предложен для Весты в варианте с 1,6-литровым двигателем Nissan H4 (HR16DE).

Последний собирается на предприятии «АвтоВАЗа».

Возможно, «ниссановский» двигатель может стать заменой вазовскому 1,8-литровому мотору.

Более того сообщается, что новый вариатор для Весты и Иксрея, а также другие трансмиссии Jatco могут локализовать в России.