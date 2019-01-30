«АвтоВАЗ» оценил новую Lada Vesta Sport в 1 млн рублей

Российский автопроизводитель сегодня официально объявил о дате старта продаж спортивного седана Lada Vesta Sport, который становится самым дорогим автомобилем в линейке Лады.

Также были озвучены и цены на новинку, которая станет доступна для покупки у дилеров уже 31 января.

Напомним, что Lada Vesta Sport была официально представлена летом прошлого года и ее продажи должны были начаться в конце прошлого года, но сроки выхода перенесли.

Автомобиль на российском рынке предложат по цене от 1 009 900 рублей, а самая дорогая комплектация получила ценник 1 045 900 рублей.

Отличается спорт-седан наличием колесных дисков размером 17 дюймов, производительными тормозными механизмами, заниженным дорожным просветом и аэродинамическим кузовным обвесом.

В движение Lada Vesta Sport будет приводится 1,8-литровым двигателем, мощность которого составляет 145 л.с. В паре с двигателем будет работать механическая КП с усиленными приводами.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 198 км/ч., а от 0 до 100 км в час машина разгонится за 9,6 секунды.