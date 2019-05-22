Lada Granta Cross летом уже станет доступна для покупки, а первые экземпляры модели уже направлены в дилерские центры.
В «АвтоВАЗ» рассказали о новой Lada Granta Cross
22.05.2019 20:01
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Российский автопроизводитель объявил о старте производства Lada Granta Cross, которая получила самый большой дорожный просвет в семействе – 198 мм.
Как и все модели с приставкой Cross, машина оснащена пластиковым некрашеным обвесом по периметру, который защитит лакокрасочное покрытие при езде по легкому бездорожью.
Изменили в Lada Granta Cross углы въезда и съезда, а также угол рампы. Еще универсал получил легкосплавные 15-дюймовые колесные диски.
Цены и комплектации на модель пока не озвучены. О них станет известно ближе к старту продаж.
Предположительно Granta Cross будет предлагаться с 87 и 106-сильным мотором, трансмиссия будет механическая или роботизированная.
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