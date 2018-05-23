Сегодня стали известны некоторые новые подробности о новом российском бренде Aurus, под которым на инаугурации президента показали седан, лимузин и минивэн.

Эти новинки будут официально представлены в рамках Московского автосалона, что подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В рамках проекта известного как «Кортеж» разрабатывается еще и внедорожник, что не является секретом, но оказалось, что внедорожник Aurus станет самым «народным» автомобилем «Кортежа», так как он окажется самым массовым в линейке.

Уже в конце этого года будет готов прототип внедорожника, а полностью готовый автомобиль появится к концу следующего года.

Как известно все автомобили бренда Aurus будут носить имена кремлевских башен и для внедорожника название будет «Комендант», тогда как лимузин и седан – «Сенат», а минивэн это «Арсенал». Говоря о новинках российского бренда, то планируется, что все они будут поставляться за границу, а именно в Европу и Азию.

Первый европейский показ автомобилей будет проведен в следующем году на автосалоне в Женеве, а через год машины привезут на автомобильные выставки в Азию. При этом первые экспортные поставки начнутся не ранее 2020 года.

Уже сейчас машины отечественного производства разрабатываются с учетом экспортных поставок. Речь идет о разработке праворульных версий.

К слову под брендом Aurus планируется представить и электромобиль, что позволит сделать «Единая модульная платформа» (ЕМП), в которой предусмотрено использование гибридной и полностью электрических установок.

Говоря о полноценной российской премьере автомобилей «Кортежа», то они будет представлены в Москве на автосалоне, который начнет свою работу 29 августа.

Напомним, что ранее Мантуров назвал примерную стоимость машин проекта «Кортеж»‍. Кроме этого, в сети было опубликовано первое «живое» фото салона седана «Кортеж».