Мантуров назвал примерную стоимость машин проекта «Кортеж»‍

Сегодня в полдень состоялась инаугурация президента, где впервые был показан лимузин из проекта «Кортеж». Сразу же после этого СМИ активно заговорили о новинке российского производства, а также сегодня стали известны и некоторые подробности.

Так, стало известно, что автомобили «Кортежа» будут предлагаться под брендом Aurus. Он создавался из двух слов — Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия).

Модели будут предлагаться под такими названиями как «Сенат», «Арсенал» и «Комендант» — в честь кремлёвских башен.

Уже в августе или в начале сентября на автомобили начнут прием заказов. Как рассказал журналистам глава Минпромотрга, стоимость одного автомобиля из проекта «Кортеж» составит не менее десяти миллионов рублей.

Как известно, проект «Кортеж» начали реализовывать еще три года назад. Тогда проект подразумевал создание автомобилей исключительно для высокопоставленных чиновников, однако позднее стало известно, что этим машины будут доступны для покупки и для всех желающих.