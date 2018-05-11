В Сети опубликовано первое «живое» фото салона седана «Кортеж»

Первое «живое» фото салона седана «Кортеж» распространил RCI News . Ранее во время инаугурации президента журналистам удалось заснять салон автомобиля , но на новом фото салон был запечатлен в процессе производства автомобиля.

Вместе с этим стало известно, что всего для лимузина и седана «Кортежа» будет предлагаться три варианта оформления салона.

В первом исполнении автомобили получат классическое оформление в черном цвете. Второй вариант предусматривает отделку интерьера, выполненную в белом цвете, а в третьем исполнении салон получит коричневое оформление.

Во всех трех вариантах предусмотрено использование кожи Nappa и Alkantara. Среди особенностей салона можно отметить и наличие мультимедийной системы, которая не получила сенсорный экран, а также возможность подключения к ней смартфонов.

Последнее было сделано в целях безопасности. Также в салоне есть двухспицевый руль. Напомним, что впервые автомобили «Кортежа» показали 7 мая на инаугурации президента.

Позже глава Минпромторга назвал предварительную стоимость автомобиля. Кроме этого, 7 мая был замечен и минивэн из проекта «Кортеж».

Больше подробностей о новинках отечественной разработки станет известно на автосалоне в Москве в августе, когда пройдет их презентация.