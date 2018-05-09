Стало известно, что скрывается в салоне нового лимузина Путина‍

На инаугурации была раскрыта внешность нового президентского лимузина проекта «Кортеж», но если его внешность вчера увидели миллионы, то вот салон автомобиля пока остается засекреченным.

При этом журналистам НТВ во время репортажа все-таки удалось немного заглянуть в салон роскошного автомобиля. На телеканале НТВ 18 мая выйдет полноценный фильм про проект «Кортеж» и в анонсе уже были показаны некоторые элементы салона.

В частности, в кадрах промелькнула передняя цифровая панель, руль и частично сам салон. Стоит отметить, что передняя панель лимузина точно такая же, как и была показана пару лет назад на эскизах.

Тогда на изображении на панели отчетливо отображалась информация об уровне заряда батареи. Таким образом слухи о гибридной силовой установки под капотом президентского лимузина подтверждаются.

Все характеристики гибридной силовой установки неизвестны, но ранее сообщали, что 4,4-литровый V8 с 600-сильной отдачей работает в паре электрическим мотором.