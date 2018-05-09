На инаугурации была раскрыта внешность нового президентского лимузина проекта «Кортеж», но если его внешность вчера увидели миллионы, то вот салон автомобиля пока остается засекреченным.
Стало известно, что скрывается в салоне нового лимузина Путина
При этом журналистам НТВ во время репортажа все-таки удалось немного заглянуть в салон роскошного автомобиля. На телеканале НТВ 18 мая выйдет полноценный фильм про проект «Кортеж» и в анонсе уже были показаны некоторые элементы салона.
В частности, в кадрах промелькнула передняя цифровая панель, руль и частично сам салон. Стоит отметить, что передняя панель лимузина точно такая же, как и была показана пару лет назад на эскизах.
Тогда на изображении на панели отчетливо отображалась информация об уровне заряда батареи. Таким образом слухи о гибридной силовой установки под капотом президентского лимузина подтверждаются.
Все характеристики гибридной силовой установки неизвестны, но ранее сообщали, что 4,4-литровый V8 с 600-сильной отдачей работает в паре электрическим мотором.