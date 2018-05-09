В Сети рассекречен минивэн проекта «Кортеж»‍

7 мая во время инаугурации Владимира Путина впервые показали седан проекта «Кортеж», но как известно в рамках этого проекта будут созданы и автомобили в других кузовах.

Минивэн также «засветился» в репортаже «Россия 24». Минивэн, как и седан получил фамильную радиаторную решетку. Все автомобили «Кортежа» создаются на Единой модульной платформе (ЕМП).

Уже известно, что машины проекта будут известны под новым российским брендом Aurus (от слов Aurum и Russia — «золото» и «Россия»). В линейке проекта будет седан и лимузин с названием «Сенат».

Названия будут написаны латиницей. Минивэн получит название «Арсенал», а кроссовер будет известен как «Комендант». Таким образом, модели Кортежа будут Senat, Arsenal и Komendant.

По некоторым данным, лимузин, седан и минивэн оснащены гибридной силовой установкой, в составе которой 598-сильный двигатель с 8 цилиндрами и объёмом 4,4 литра.

К слову ДВС был разработан при поддержке Porsche. В паре с установкой работает девятискоростная автоматическая коробка передач от российской компании КАТЕ. Система привода на обе оси с муфтой, которая отвечает подачу тяги на передние колеса.

Более подробно о новинках станет известно в августе, когда начнет свою работу автосалон в Москве. Напомним, что накануне глава Минпроторга назвал предварительную стоимость автомобиля «Кортеж». Также вчера сообщалось, что госномера на лимузине ранее стояли на «ржавой» Волге.