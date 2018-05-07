Номера роскошного лимузина Путина ранее стояли на ржавой «Волге»

Сегодня 7 мая было несколько громких событий, а для автомобильного мира самой главной новостью стал показ лимузина из проекта под название «Кортеж».

Сегодня уже была озвучена предварительная стоимость автомобиля, а также стало известно, под каким брендом «Кортежи» будут предлагаться на рынке.

При этом на фоне всех этих событий пользователи соцсети обнаружили некоторое «родство» нового роскошного лимузина и ржавой «Волги».

Оказалось, что оба автомобиля объединяет автомобильный номер. История происхождения этого номера неизвестно, но в Сети была опубликована фотография четырёхлетней давно, на которой запечатлен автомобиль ГАЗ-3110 с номером «В776УС77».

Такое же сочетание оказалось и на новом лимузине. Как сообщает «Фонтанка», государственный номер «В776УС77» ранее действительно числился за ГАЗ-3110 1998 года выпуска.

Есть еще и неофициальная информация, что «Волга» с такими номерными знаками принадлежала ФСБ.