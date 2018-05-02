В сети появилась информация о дате презентации новых моделей LADA

В Интернете появилось изображение, на котором отмечены презентации новых моделей Лада, которые запланированы на этот год.

Судя по нему все новинки от «АвтоВАЗа», как и предполагалось, будут представлены в августе этого года, а местом их дебюта станет Московский автосалон.

Недавно в Сети появились шпионские фотографии обновленного седана и лифтбека Гранта, а также хэтчбека Калина. Тогда же появились слухи, что последний станет частью линейки Granta, а от названия Kalina откажутся. Изображение, опубликованное сейчас является доказательством.

Таким образом, в семействе Granta будет седан, лифтбек, хэтчбек, а также универсал и его кросс-версия. Все этим модели будут обновлены, по предварительным данным в стилистике новых моделей «АвтоВАЗа». Помимо ожидаемых новинок есть еще и не анонсированная ранее версия LADA XRAY.

Новой модификацией хэтчбека станет версия для лёгкого бездорожья с приставкой к названию Cross. Также в этом году дебютирует и внедорожник LADA 4×4, который появится на рынке в 2019 году.

Сейчас достоверно неизвестно будет ли это обновление или внедорожник сменит поколение. Еще в списке присутствует LADA Vesta Cross, который начнут продавать в середине лета. Недавно эта новинка была отправлена в серийное производство.