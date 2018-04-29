Обновленный хэтчбек LADA Kalina: первые фото

В Сети распространили первые шпионские фотографии обновленного хэтчбека LADA Kalina. Ожидается, что после обновления АвтоВАЗ откажется от названия Kalina, а модель войдет в семейство Granta.

Шпиоснкие снимки оказались в распоряжении портала «Колеса.ру». У автомобиля появится обновленная радиаторная решетка, фары, задние фонари, а также появятся другие наружные зеркала и крышка капота.

В целом стилистика будет соответствовать новому фирменному стилю Лада. Предполагается, что хэтчбек LADA Kalina, как и седан и лифтбек Гранта, будут представлены в рамках Московского автосалона, который начнет свою работу в конце августа.

Напомним, что сегодня также были опубликованы и первые фото обновленного лифтбека Лада Гранта.