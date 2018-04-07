«АвтоВАЗ» продолжает готовить новинки к презентации, и помимо обновленной Гранты, а также спортивной версии седана Весты, ведется работа и над LADA XRay Cross, который уже на раз попадал в объективы камер.

Недавно в Сети появились новые снимки автомобиля. Прототип Cross-версии LADA XRay был замечен на дорогах Тольятти.

Согласно неофициальной информации, модель в новой версии будет представлена наряду с другими новинками от АвтоВАЗа на автосалоне в Москве.

Кросс-версия будет отличаться от обычного хэтчбека пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом, а также колесными дисками размером 17 дюймов.

В салоне будет более яркая комбинация приборов, бокс-подлокотник, а также вставки из кожи и пластика. По некоторым данным для LADA XRay Cross будут предлагаться все те же силовые установки, что и для обычного хэтчбека.