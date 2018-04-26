Отечественный автогигант АвтоВАЗ объявил о запуске в серийное производство новой версии седана, представленной 17 апреля.

«АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta Cross 25 апреля на предприятии «Lada Ижевск», где с конвейера сошли первые экземпляры новинки. Кросс-версия седана отличается увеличенным дорожным просветом до 203 мм.

Как сообщил автопроизводитель, 16 экземпляров новинки прошли дорожные и стендовые испытания, а суммарный пробег в рамках тестирования составил 700 тысяч километров.

Моторная гамма LADA Vesta Cross представлена теми же моторами, что доступны и для обычного седана, а среди трансмиссий будет пятискоростная механика или робот АМТ.

Стоимость и комплектации на LADA Vesta Cross пока не раскрывают. Ранее в Сети появлялась информация, что продажи кросс-версии стартуют в июле.

По предварительным данным, стоимость новой версии седана окажется выше на 30-50 тысяч рублей, чем просят за обычный седан.