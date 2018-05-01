Составлен рейтинг ТОП-7 седанов, стоящих внимания в 2018 году‍

2018 год оказался очень богатым на автомобильные новинки, и среди них модели, которые достойны большого внимания. Речь пока ведется о седанах и их модификациях поэтому в данном рейтинге не будет кроссоверов или внедорожников, которые были представлены за последний год.

Эксперты отмечают в первую очередь новый KIA Stinger. Эта модель получилась у корейской компании особенно интересной как по дизайну, так и технологиям.

Но особенно в этой модели привлекает цена. Ранее портал «Твоё Авто» писал подробно про эту модель.

Также при выборе себе нового седана стоит обратить внимание на Audi A3 и Lexus IS. Ээто конкурирующие модели и они обе относятся к премиальному сегменту, а значит в них будут высокий комфорт, мощные моторы и премиальные отелочные материалы.

Еще в Топ-7 седанов, стоящих внимания в 2018 году‍, вошли Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series.

Эти классические модели немецких марок всегда остаются актуальными и всегда привлекают к себе внимание и уважение.

Не стоит забывать и про совсем недавно представленные автомобили, а именно Toyota Camry, которая получила новый дизайн и новую платформу, а также LADA Vesta Cross, которая в кузове седан представлена в прошлом месяце.