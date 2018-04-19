KIA Stinger – модель, которая полюбилась многим

Буквально недавно, стало известно, что автомобильный завод в калининградской области АВТОТОР, стал выпускать новую модель KiaStinger. До недавнего времени, этот завод выпускал целых десять моделей данной марки автомобиля. Стоит отметить, что только две модели автомобилей собираются полностью, а остальные приезжают уже в полусобранном виде.

Стоит отметить, что Стингер будет выпускать абсолютно во всех существующих вариациях, в том числе и фастбэки. Благодаря очень неплохому усовершенствованному двигателю, есть возможность называть эту модель, самой динамичной за всю историю бренда.

Самая дешевая модель автомобиля, по предварительной оценке, обойдется в 2000000 рублей, однако могут быть и исключения.

Сейчас сложно рассуждать о ценах, поскольку об этом ещё мало, что известно.

Стоит ли покупать новую КИА?

На этот вопрос можно ответить однозначно – да, стоит! Есть несколько нюансов, по которым стоит обратить внимание именно на данную модель автомобиля. Прежде всего, стоит отметить, что практически вся сборка будет выполняться на территории России, что существенно сыграет на цене. Это приятный бонус, но не самый главный.

Что касательно качества автомобиля, то на каждой выставке, именно об этой модели выражались лишь в положительном ключе, и нужно отметить, что есть за что. Во-первых, эта модель обладает очень резким двигателем, чего давненько не случалось с корейским производством автомобилей в целом. Безусловно, это не спортивный автомобиль, но до сотни модель разгоняется за 7.5 секунда, что достаточно неплохо.

Для кого подойдет эта модель автомобиля?

В первую очередь, на этот автомобиль стоит обратить сове внимание людям, который обожают загородные поездки. Собственно, для этих целей сделано было очень многое, начиная от внутренних изменений, заканчивая внешним видом и обтекаемостью автомобиля. Конечно эту модель можно использовать и для городских условий.

Что касательно дизайна автомобиля, то его можно назвать универсальным, поскольку он подойдет каждому человеку, вне зависимости от его статуса и предпочтений. На первых порах автомобиль будет стоять достаточно дорога, по этой причине большинство желающих наверняка пропустят старт продаж, и приобретут модель чуточку позднее.

В настоящее время цены на новый Стингер у официальных дилеров Киа начинаются от 1 799 900 рублей http://www.armand-kia.ru/cars/stinger/price/.