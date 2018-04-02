Объявлены рублевые цены на новое поколение седана Toyota Camry

Сегодня 2 апреля российский офис компании Toyota объявил официальные цены и назвал комплектации, в которых будет доступна новинка у дилеров. Исходя из пресс-релиза компании, седан нового поколения будет предлагаться по цене дешевле, чем предшественник.

Автомобиль будет предлагаться в семи комплектациях с тремя бензиновыми двигателями. Как и предполагалось ранее, новое поколение будет доступно с прежними силовыми агрегатами 6AR-FSE 2.0 (150 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (181 л.с.), однако один мотор оказался новым для российского рынка.

Речь идет о двигателе V6 3.5 серии 2GR-FKS, с которым предлагается седан на американском рынке. В России этот двигатель дефорсировали до 249 л.с. вместо 305 л.с., что связано с налогами в нашей стране.

Среди трансмиссий для моторов будет шестискоростной автомат, а для топового двигателя предложат восьмискоростной автомат.

Стоимость новой генерации автомобиля составит 1 399 000 рублей, что на восемь тысяч дешевле, чем у Камри предыдущего поколения.

При этом остальные комплектации наоборот подорожали в пределах от 13 000 до 39 000 рублей. Самая дорогая комплектация новой Camry с 3,5-литровым двигателем и восьмискоростным автоматом оценена в 2 341 000 рублей.

В базовой комплектации модели будет светодиодная оптика, наружные зеркала с обогревом, электромеханический стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя, боковые и фронтальные подушки безопасности, система Эра Глонасс, система курсовой устойчивости, 16-дюймовые колесные диски, климат-контроль, обогрев стекла в зоне покоя, аудиосистема и другое.