Новый седан LADA Vesta Cross представлен официально

Недавно сообщалось, что «АвтоВАЗ» провел закрытую презентацию своего седана в новой кросс-версии. Теперь пресс-служба компании официально опубликовала фотографии новинки, а также некоторые подробности.

Седан в кросс-версии охарактеризовали как первый автомобиль в своем сегменте, объединивший необычный дизайн и классический тип кузова с последними рыночными трендами и дополнительной функциональностью кроссовера.

Концепт LADA Vesta Cross был представлен на Московском автосалоне в 2016 году и серийная версия от прототипа ничем не отличается. Седан создавался с учетом потребностей российских автолюбителей.

«Седан Vesta Cross — еще один яркий пример постоянного внимания LADA к потребностям потенциальных клиентов, умения создавать новые неординарные модели автомобилей, дающие своим обладателям уверенность в любых обстоятельствах благодаря расширенным функциональным возможностям, красиво упакованным в мощный и рельефный силуэт» — рассказали в компании.

Клиренс автомобиля составляет 203 мм. Длина седана — 4 410 мм, ширина — 1785 мм, высота — 1526 мм, а расстояние между осями 2 635 мм.

Ездить LADA Vesta Cross будет на колесных дисках размером 17 дюймов, а в салоне предложат материалы отделки, как у LADA Vesta SW Cross с использованием эко кожи, а также с оранжевыми и серыми элементами. Стоимость седана, комплектации и дату старту продаж озвучат позднее.