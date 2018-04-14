Новый пикап LADA: первые рендерные изображения

Как известно, сейчас на российском рынке из отечественных пикапов предлагается только модель от Ульяновского автомобильного завода.

При этом помимо УАЗ Пикапа, который к слову недавно подорожал в России, предлагаются только иномарки.

Исправить ситуацию решили независимые дизайнеры, которые создали рендеры и показали, как мог бы выглядеть пикап от «АвтоВАЗа».

Так, в Сети появились первые рендерные изображения с возможной внешностью нового пикапа LADA. Конечно же, такому пикапу примерили новый фирменный Х-стиль моделей LADA, и что этого вышло можно посмотреть на изображениях.

В свою очередь мы добавим, что «АвтоВАЗ» пока не рассматривает возможность выпуска пикапа, а на очереди стоят другие новинки.

В частности, уже в этом году представят обновленную Гранту, а еще появится кросс-версия седана, о чем уже сообщалось ранее.