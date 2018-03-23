Кросс-седаны Lada Vesta без камуфляжа замечены на дорогах Тольятти

Фотографии с кросс-версиями седанов, которые должны появится уже в начале следующего года. оказались в распоряжении MassCars.ru.

Прототипы были замечены без какого-либо камуфляжа в цвете «Марс», а такой окрас кузова, как известно не доступен для обычного седана, при этом предлагается для универсалов.

Стоит отметить, что внедорожная версия седана была показана в прошлом году на автосалоне в Москве, но тогда о сроках выхода серийной версии информации так и не прозвучало.

Отличием от обычной версии седана становится увеличенный клиренс, защитный обвес, а также у кросс-седана будет иное оформление салона. По предварительным данным системы полного привода для Lada Vesta Cross не планируется.