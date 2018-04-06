Предполагается, что официальная презентация обновлённой LADA Granta состоится этим летом. Между тем сегодня в Сети появились официальные эскизы обновленной LADA Granta, которые оказались в распоряжении портала Drom.
В Сети появились официальные эскизы обновленной LADA Granta
Предполагается, что эти эскизы были подготовлены для презентации автомобиля. Впрочем, благодаря эскизам стало известно, что Гранта все же получит Х-стиль, как у моделей Vesta и Xray.
Таким образом, у Гранты будут новый передний и зданий бамперы, новая радиаторная решетка, а также фары.
Еще в седане появится новый капот, крышка багажника, а вот Х-образной выштамповки сбоку не будет. Предполагается, что салон Granta также обновится, но что именно изменится пока неизвестно.
Что касается двигателей, то вероятно, моторная гамма останется без изменений. Предполагается, что в списке оборудования модели появится система дистанционного управлении Lada Connect, о которой более подробно портал ТвоёАвто писал ранее.
Презентация обновленной версии LADA Granta ожидается на Московском автосалоне, который начнет свою работу в августе.