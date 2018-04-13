УАЗ поднял цены на внедорожник УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап»

Российские аналитики из «Автостат» провели мониторинг цен на новые автомобиль в России и выяснили, что в апреле цены на внедорожник и пикап переписал Ульяновский автомобильный завод.

Так, УАЗ в этом месяце поднял цены на внедорожник УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». В апреле стали дороже автомобиль 2018 года выпуска.

Если внедорожник подорожал на 20 000 рублей во всех комплектациях, то УАЗ Пикап прибавил в цене 50 тысяч рублей, но в данном случае речь идет только о базовой комплектации, тогда как остальные подорожали на 21 тыс. рублей.

Таким образом, начальная стоимость внедорожника составит 719 тысяч рублей, а топовая версия теперь предлагается за 919 тысяч рублей. В стандартной комплектации УАЗ «Пикап» обойдется за 749 тысяч рублей.

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