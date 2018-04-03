Продажи сразу трех новинок стартуют на российском рынке в апреле

В этом месяце на российском рынке станут доступны для покупки как минимум три новинки, две из которых анонсированы на один день.

Так, 12 апреля в России официально стартует новейший премиальный седан и кроссовер. Речь идет о седане Genesis G70 и кроссовере Citroen C3 Aircross.

Если последний начнут продавать с 12 апреля, то Genesis в этот день проведет российскую премьеру нового седана.

В этот месяце также начнутся продажи и нового китайского кроссовера Hawtai Laville, который в России уже получил ОТТС и мы об этом уже сообщали ранее.

Говоря о новинках, выход которых запланирован на весну стоит отметить и новый Lifan X60, который после смены поколений переименуют в Lifan X70.