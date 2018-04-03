В этом месяце на российском рынке станут доступны для покупки как минимум три новинки, две из которых анонсированы на один день.
Продажи сразу трех новинок стартуют на российском рынке в апреле
03.04.2018 14:41
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Так, 12 апреля в России официально стартует новейший премиальный седан и кроссовер. Речь идет о седане Genesis G70 и кроссовере Citroen C3 Aircross.
Если последний начнут продавать с 12 апреля, то Genesis в этот день проведет российскую премьеру нового седана.
В этот месяце также начнутся продажи и нового китайского кроссовера Hawtai Laville, который в России уже получил ОТТС и мы об этом уже сообщали ранее.
Говоря о новинках, выход которых запланирован на весну стоит отметить и новый Lifan X60, который после смены поколений переименуют в Lifan X70.
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