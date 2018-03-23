Премиальный бренд Genesis анонсировал дату премьеры нового полноприводного седана Genesis G70 на российском рынке. Согласно официальной информации, новый Genesis G70 будет дебютировать в России 12 апреля 2018 года.
Genesis представит новый седан G70 в России 12 апреля
23.03.2018 03:10
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В компании также немного рассказали о модели для российского рынка, сообщив, что спортивный седан отличается «изящным, динамичным обликом, функциональным интерьером и высоким уровнем безопасности».
Кроме этого, представители компании отметили в седан и наличие современных систем, функций и опций.
Подробности о технических характеристиках не раскрыли, однако в конце прошлого года стало известно, что модель предложат с одним мотором о чем стало известно из ОТСС, который получил автомобиль.
Напомним, что сейчас модельный ряд Genesis представлен автомобилями Genesis G90 и G80, которые собирают на предприятии «Автотор» в Калининграде.
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