Citroen C3 Aircross доберется до российских дилеров 12 апреля

«Живые» продажи нового французского автомобиля начинаются 12 апреля, а в марте на кроссовер дилеры принимали только заказы.

Ближе к середине следующего месяца дилеры Citroen получат первые экземпляры нового кроссовера Citroen C3 Aircross.

В России кроссовер будет предлагаться с бензиновыми моторами мощностью 82 и 110 л.с. и дизельным мотор с 92-сильной отдачей. Максимальная стоимость «паркетника» составляет 1 млн 382 тыс. рублей.

Базовая модификация Citroen C3 Aircross получила регулировку рулевого колеса по наклону и вылету, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом, кондиционер, подушки безопасности и множество систем и помощников водителю.