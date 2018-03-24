Кроссовер HTM Laville на базе Hyundai ix35 появится в РФ в апреле

Об этом стало известно российским журналистам от представителей марки Hawtai (HTM). Как стало известно изданию «Российская газета», новый кроссовер HTM Laville приедет в Россию в апреле текущего года.

К слову новинка в России получила ОТСС, благодаря которому стали известны и подробности. Так, стало известно, что кроссовер Hawtai Laville получил ОТТС еще в октябре прошлого года.

Новинку будут поставлять из Китая. Её габариты составляют: 4 426/1862/1709 мм. Моторная гамма будет представлена турбированным 1,5-литровым агрегатом, мощность которого составит 145 л.с.

В качестве трансмиссии предложат механика на шесть скоростей или четырехскоростной автомат, а вот система привода будет только на переднюю ось. В списке оборудования есть светодиодные ходовые огни, датчики давления в шинах, система кругового обзора и другое.

Стоимость нового китайского автомобиля на российском рынке составит 999 800 рублей минимум. Новым компактным кроссовером станет модель, которая в Китае известна как New Santa Fe, а по сути является перелицованной копией Hyundai ix35 2010 модельного года.