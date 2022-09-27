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Бизнес-седан TOYOTA Camry покинет авторынок РФ в 2022 году

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Популярная на российском рынке модель скоро покинет страну.

У дилеров запасы заканчиваются и по предварительным прогнозам, продажи бизнес-седана Toyota Camry завершатся уже в этом году.

О том, что бизнес-седан Toyota Camry покинет авторынок РФ в 2022 году, пишет «Коммерсантъ», добавляя, что завод компании в Петербурге будет закрыт. 

С уходом Toyota Camry на рынке можно в качестве альтернативы выбрать Kia K5, который окажется вне конкуренции.

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