Компания Toyota официально объявила о закрытии своего завода в Петербурге

Предприятие находится в простое уже полгода и руководство компании приняло решение закрыть завод.

О закрытии предприятия в Санкт-Петербурге и прекращении выпуска автомобилей в России автопроизводитель объявил официально. Информацию подтвердили и в Минпроторге, добавив, что ведомство совместно с правительством Петербурга разрабатывает сценарии дальнейшего развития площадки.

«Мы были вынуждены остановить производство в Санкт-Петербурге 4 марта 2022 года из-за серьезных нарушений в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей. C этого момента мы тщательно следили за ситуацией и оценивали устойчивость нашего бизнеса в России. Все это время мы сохраняли полный штат сотрудников и обеспечивали готовность предприятия возобновить производство в любой момент. Однако по прошествии шести месяцев мы не смогли выработать подход, который позволил бы нам вернуться к полноценной деятельности, и не видим возможности для возобновления производства в ближайшем будущем», — рассказали в компании Toyota.