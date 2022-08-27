Toyota Camry и RAV4 стали самыми угоняемыми на разбор автомашинами в РФ в 2022 году

Как ранее и предупреждали специалисты, в России увеличится число автоугонов на фоне дефицита комплектующих.

В этом году каждый месяц на 10-30% увеличивается число автоугонов, о чем сообщили РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитиков «Delta Системы безопасности».

«Наибольшее количество попыток угона и других противоправных действий было совершено в марте и апреле, на этот период пришлось 30% всех тревог за 2022 год. А наименьшее – в феврале и июле. Наибольшей популярностью у правонарушителей пользуются Toyota Camry и RAV4, затем идут Mazda 6 и CX9, на третьем месте — Mercedes GLE53 AMG и S400 и замыкает — BMW», — говорят специалисты.

Чаще всего автомобили угоняют с целью дальнейшей разборки и продажи по запчастям, причем самыми популярными являются машины ушедших из России марок с проблемами в обслуживании из-за нехватки запчастей.