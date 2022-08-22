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У «Москвича» будет собственная автомобильная платформа для электрокаров

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Новая платформа создается для выпуска в будущем электромобилей под маркой «Москвич».

Как рассказал директор предприятия Дмитрий Пронин, разработка новой платформы начнется в ближайшее время.

Также было добавлено, что правительство Москвы и ПАО «КАМАЗ» дали соглашение на выпуск 600 автомобилей до конца года, в числе которых будет 200 электрокаров.

Отдельно отмечают, что заводу удалось сохранить весь профессиональный трудовой коллектив завода. Еще сообщается о масштабных планах, а о результатах работы будут сообщать дополнительно.

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