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На КамАЗе заметили возможный новый электромобиль «Москвич»

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На предприятии КамАЗа смогли сфотографировать автомобиль, который, как сообщается, будут выпускать под брендом «Москвич».

В частности, на фото не самого лучшего качества показали электромобиль «Москвич». По сути им является китайский кроссовер JAC Sehol E40X со снятыми шильдиками.

Почему автомобиль находится на этом заводе непонятно, но возможно его привезли, чтобы ознакомится и провести испытания.

JAC Sehol E40X предлагается с электродвигателем мощностью 150 л.с. Запас хода составляет 400-420 км.

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