Стоимость новых «Москвичей» может стартовать с 1,4 миллиона рублей

Эксперты прогнозируют, что стоимость новых «Москвичей» будет ниже, чем у конкурентов от китайских марок.

На предприятии под брендом «Москвич» будут выпускать кроссоверы, седаны и лифтбеки, причем эксперты считают, что последние больше будут пользоваться спросом у служб такси и каршеринговых компаний. Кроссоверы же будут больше интересны обычным автомобилистам.

Как прогнозирует автоэксперт Игорь Моржаретто, который пообщался с журналистами «Известий», минимальная стоимость новых «Москвичей» составит 1,4 млн рублей, тогда как самый дорогой автомобиль может обойтись в 4 млн рублей.

В среднем же машины будут стоить от 1,5 до 2,0 млн рублей. В свою очередь независимый консультант Сергей Бургазлиев согласен с Моржаретто, говоря, что машины будут дешевле китайских конкурентов.