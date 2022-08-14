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Стоимость новых «Москвичей» может стартовать с 1,4 миллиона рублей

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Эксперты прогнозируют, что стоимость новых «Москвичей» будет ниже, чем у конкурентов от китайских марок.

На предприятии под брендом «Москвич» будут выпускать кроссоверы, седаны и лифтбеки, причем эксперты считают, что последние больше будут пользоваться спросом у служб такси и каршеринговых компаний. Кроссоверы же будут больше интересны обычным автомобилистам.

Как прогнозирует автоэксперт Игорь Моржаретто, который пообщался с журналистами «Известий», минимальная стоимость новых «Москвичей» составит 1,4 млн рублей, тогда как самый дорогой автомобиль может обойтись в 4 млн рублей.

В среднем же машины будут стоить от 1,5 до 2,0 млн рублей. В свою очередь независимый консультант Сергей Бургазлиев согласен с Моржаретто, говоря, что машины будут дешевле китайских конкурентов.

Появились первые фотографии новых автомобилей «Москвич»

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