Появились первые фотографии новых автомобилей «Москвич»

О том, какие автомобили начнут выпускать на московском предприятии, стало известно из презентации.

Корреспондент ТАСС смог сфотографировать слайды презентации автозавода в Москве. Судя по фотографиям, а сегодня это подтвердили и официально, на заводе будут выпускать кроссоверы и один седан.

В целом же под возрожденным брендом намерены впускать не только кроссоверы, но и машины С-класса, а также электрокары.

На самом деле автомобилями под маркой «Москвич» окажутся модели китайских авто.

В частности, известно, что кроссоверами в модельной линейке Москвич окажутся JAC JS4, JAC S7 и Sehol X6.