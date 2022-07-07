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Появились первые фотографии новых автомобилей «Москвич»

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О том, какие автомобили начнут выпускать на московском предприятии, стало известно из презентации.

Корреспондент ТАСС смог сфотографировать слайды презентации автозавода в Москве. Судя по фотографиям, а сегодня это подтвердили и официально, на заводе будут выпускать кроссоверы и один седан.

В целом же под возрожденным брендом намерены впускать не только кроссоверы, но и машины С-класса, а также электрокары.

На самом деле автомобилями под маркой «Москвич» окажутся модели китайских авто.

В частности, известно, что кроссоверами в модельной линейке Москвич окажутся JAC JS4, JAC S7 и Sehol X6.

Появились первые фотографии новых автомобилей «Москвич»

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