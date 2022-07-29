Озвучен ТОП-6 наилучших автомобилей за 450 тысяч рублей в 2022 году

Эксперты перечислили модели автомобилей, которые являются одними из самых популярных на вторичном рынке, и к тому же отличаются своей надежностью.

При составлении рейтинга учитывали стоимость машин, которая не должна превышать 450 тыс. рублей.

За эти деньги на вторичном авторынке можно выбрать хорошие экземпляры Renault Logan, которые и возглавили ТОП-6 наилучших автомобилей за 450 тысяч рублей в 2022 году.

Еще советуют рассмотреть покупку Hyundai Solaris и модели Kia Rio. Эти автомобили, напомним, созданы на базе одной платформы.

Также в рейтинге оказались Mitsubishi Lancer, Nissan Almerа и SsangYong Kyron.