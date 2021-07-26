«Авито Авто» опубликовал рейтинг популярных авто с пробегом в трех ценовых категориях

Специалисты «Авито Авто» подготовили рейтинг подержанных автомобилей в категориях стоимостью до 1 млн рублей, от 1 до 2 млн рублей и дороже 2 млн рублей.

Анализируя данные, в «Авито Авто» выяснили, что чаще всего на вторичном авторынке в ценовой категории до 1 млн рублей продаются LADA Priora, на долю которой пришлось 3,94% от всех проданных машин в этой категории.

На второй строчке расположилась LADA-2114 Samara, а следом за ней LADA Granta, LADA Kalina и Ford Focus.

В ценовом сегменте от одного до двух миллионов рублей лидерами стали Toyota Camry с показателем 6,3%, а следом оказались Toyota RAV4 (3,77%), Kia Sportage (3,3%), Hyundai Creta и Kia Optima.

В третьей ценовой категории, где стоимость авто варьируется от 2 млн рублей, лидирует Toyota Land Cruiser, на втором и третьем месте оказались Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry, а в пятерку самых востребованных еще вошли BMW X5 и Mercedes-Benz E-Class.