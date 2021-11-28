Водителям в РФ перечислили способы распознать обман при покупке авто с пробегом

Дефицит новых автомобилей на рынке и рост цен на них, спровоцировал повышенный спрос на подержанные машины.

На вторичном рынке представлено немало моделей, которые попадают туда по самым разным причинам. При выборе подержанного авто необходимо быть очень аккуратными и внимательными, ведь даже профессионалам не всегда удается распознать обман.

Как рассказали опрошенные агентством «Прайм» эксперты, лучше всего приобретать подержанную машину у официальных дилеров.

Однако, если решено покупать авто у частного лица, необходимо тщательно проверить не только техническое состояние ТС, но и документы.

По словам экспертов, покупка подержанного автомобиля это почти всегда лотерея, ведь очень сложно распознать обман, даже если с вами профессионалы.

Если перед вами автомобиль-утопленник, то на это может указывать специфический запах, это может быть либо сильно ароматизированный салон, что говорит о том, что попытались замаскировать последствия, либо присутствует явный затхлый запах.

На «утопленника» еще указывают сбои в работе электронных систем, неожиданное включение контрольных ламп на панели приборов или ошибки в работе систем.

Советуют проверять и пробег, причем это можно сделать с помощью бортового компьютера, через дилера или просмотреть гарантийные программы импортера.

Косвенными признаками скрученного пробега могут быть сильные потертости материала сидений или заломы кожи, изношенность педалей и тому подобное. Насторожить должен и перешитый салон при небольшом пробеге.

Советуют эксперты избегать покупки машин с мощными двигателями или спортивных моделей с признаками активной, но некомпетентной эксплуатации. Что касается документов, то ключевым в сделке является ПТС, который должен быть оригинальным. В противном случае замена ПТС должна быть указана в особых отметках.

Если причина в потере прежнего документа, а дата выдачи «совсем свежая», то будьте бдительны — недобросовестные продавцы могут инсценировать утерю ПТС и скрыть реальную историю автомобиля.

Если дубликат выдан взамен утилизированного ПТС, это может означать, что машина сменила много владельцев и в оригинальном паспорте просто закончилось место для указания нового собственника.

Ну и самым главным при выборе машины эксперты выделили прозрачную историю автомобиля, а если обнаружены какие-либо факты, то это можно использовать как аргумент для снижения цены.

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