Кроссовер Chery Tiggo 4 стал самой покупаемой иномаркой за вторую неделю июля

Аналитики рассказали, как поменялась ситуация на авторынке за вторую неделю июля.

Оказалось, что в сегменте легковых автомобилей изменился лидер среди иномарок, которым на этот раз стал Chery Tiggo 4. Китайский автомобиль был продан в количестве 282 экземпляров за период с 11 по 17 июля.

В этот же период было продано 1 250 новых LADA Granta и 464 единицы LADA Vesta, которые остаются лидерами рынка.

Следом за этими автомобилями в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей за вторую неделю июля по версии «Автостата» стали: Kia Rio (269 ед.), Hyundai Creta (259 ед.), Chery Tiggo 7 PRO (240 ед.), Haval Jolion (240 ед.), Hyundai Solaris (225 ед.), Geely Coolray (213 ед.) и Renault Logan (187 ед.).