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Автопарк каршеринга BelkaCar в Москве пополнился кроссоверами Chery Tiggo 4

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В BelkaCar рассказали о появлении в парке обновленных версий кроссоверов Tiggo 4 китайской компании Chery.

Автомобили уже доступны для аренды, причем до конца месяца обещают вывести порядка 100 экземпляров кроссоверов.

Аренда кроссовера составляет от 9,27 рублей за минуту, тогда как тариф «Час без км» обойдётся в 390 рублей, а «24 часа без км» – 1 590 рублей.

Представленные в каршеринге кроссоверы оснащены полуторалитровым турбированным мотором мощностью 147 л.с. В паре с ним работает шестискоростной робот.

Для каршеринга предлагают автомобили в топовых комплектациях.

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