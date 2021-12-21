Модель лидирует по объемам продаж среди авто китайских марок за период январь-ноябрь 2021 года.

Это выяснили аналитики агентства «Автостат», уточнив, что за 11 месяцев года Chery Tiggo 4 был продан в количестве 12 805 экземпляров.

С таким результатом Chery Tiggo 4 стал самым продаваемым китайским автомобилем в России за 2021 год. На втором месте оказался Chery Tiggo 7 PRO, реализованный на российском рынке в количестве 12 648 штук. Третий результат показал занимает Haval F7 — 11762 автомобиля.

В пятерке самых востребованных китайских автомобилей еще оказались Geely Coolray (10244 ед.) и Haval F7x (9595 ед.).