Водителям в РФ сообщили о новом штрафе с 15 июля 2022 года

В частности, речь идет о существенном увеличении размера штрафа за выброшенный из транспортного средства мусор.

Уже с 15 июля автомобилисты могут попасть на штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей минимум в зависимости от транспортного средства.

В несколько раз больше штраф за выброшенный из авто мусор будет при повторном нарушении. О том, что с 15 июля начнет действовать новый штраф сообщалось ранее.

Изменения уже внесены в федеральное законодательство и документ подписан президентом страны.