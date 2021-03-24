В скором времени дорожные камеры в России начнут фиксировать новое нарушение, за которое автомобилист выложит немалую сумму штрафа.

Сумму штрафа еще обсуждают. Как сообщил «РЕН ТВ», дорожные камеры в РФ научат выписывать штраф за выброшенный из авто мусор.

Отмечается, что в стране очень много автомобилистов, которые выбрасывают мусор из машины во время движения, а введение штрафа возможно позволит снизить число нарушителей.

Сообщается, что сумма штрафа за нарушение рассматривается ощутимая, а точнее от 10 тыс. рублей.

Депутаты обсуждают сумму штрафа и предлагают ее изменять в зависимости от категории транспортного средства.

Например, обычный водитель может заработать штраф в размере до 15 тыс. рублей, а водитель прицепа или грузовика может получить штраф в размере от 40 до 70 тыс. рублей в зависимости от того, первый раз он нарушил или повторно.

Для предпринимателей и юридических лиц штраф может превысить 100 тыс. рублей.

Фиксировать нарушения смогут обычные камеры, которые распознают непристегнутых водителей с мобильными телефонами в руках.