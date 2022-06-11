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Юрист Соловьев перечислил водителям в РФ самые распространенные летние штрафы

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Российских автомобилистов предупредили о самых распространенных штрафах, которые совершаются в летнее время.

Юрист Иван Соловьев рассказал, за какие нарушения ПДД водителей штрафуют летом чаще всего. Так, на первом месте оказалось превышение скорости, причем чаще всего нарушителей фиксируют камеры наблюдения или мобильные устройства.

Еще россияне пренебрегают безопасностью детей в салоне, не используя детские кресла, а ведь это грозит штрафом в 3 тыс. рублей.

Мойка автомобилей в запрещенном месте также является одним из самых распространённых нарушений, за которое штрафуют на 4 тыс. рублей минимум, а при использовании моющей химии сумма штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей.

Часто еще штрафуют от 3 до 4 тыс. рублей за проезд до реки. Парковка на газоне обойдется водителю от 3 до 5 тыс. рублей и она тоже вошла в список самых распространенных летних штрафах.

Источник

Tvoe-avto.com
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