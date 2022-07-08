АВТОВАЗ перешел на круглосуточный выпуск двигателей для Lada Granta Classic»22

Упрощенная Гранта пользуется неплохим спросом на рынке, о чем уже сообщалось ранее.
Дилеры просили компанию увеличить производство и поставки, в связи с чем производственный план по выпуску Lada Granta Classic»22 был увеличен, а вместе с тем наращивают и объемы производства двигателей для модели.
Упрощенная версия модели вместо двигателей 98 л.с. и 106 л.с., получила мотор 11182. Линия сборки этого двигателя с недавнего времени стала работать в трехсменном режиме.
Напомним, что седан Granta Classic»22 является самым доступным в семействе упрощенных версий. Его стоимость составляет 675 900 рублей минимум. Самым дорогим является универсал, цена на который начинается от 702 900 рублей.
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