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Концерн АВТОВАЗ выпустил пробную партию моделей LADA Granta Classic с кондиционером

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Уже скоро в продаже может появится упрощенная Гранта, оснащенная кондиционером.

Это стало известно из сообщения паблика Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», где говорится о выпуске пробной партии таких автомобилей.

Уточняется, что АВТОВАЗ выпустил пробную партию автомобилей LADA Granta Classic, в которых установлен не только кондиционер, но и мультимедийная система с монохромным дисплеем, обогрев и электропривод зеркал, литые диски и даже система Эра Глонасс.

Исходя из этого, можно сказать, что в списке оборудования таких машин так и не появились подушки безопасности, а также системы ESC и ESP. По информации инсайдеров,

Гранта с расширенным списком оборудования может встать уже в августе этого года.

lada LADA Granta Classic
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