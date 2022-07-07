Концерн АВТОВАЗ выпустил пробную партию моделей LADA Granta Classic с кондиционером

Уже скоро в продаже может появится упрощенная Гранта, оснащенная кондиционером.

Это стало известно из сообщения паблика Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», где говорится о выпуске пробной партии таких автомобилей.

Уточняется, что АВТОВАЗ выпустил пробную партию автомобилей LADA Granta Classic, в которых установлен не только кондиционер, но и мультимедийная система с монохромным дисплеем, обогрев и электропривод зеркал, литые диски и даже система Эра Глонасс.

Исходя из этого, можно сказать, что в списке оборудования таких машин так и не появились подушки безопасности, а также системы ESC и ESP. По информации инсайдеров,

Гранта с расширенным списком оборудования может встать уже в августе этого года.