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В РФ начались продажи LADA Granta Drive Active’22, которая подешевела на 10 – 15%

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Стартовали продажи новой LADA Granta Drive Active, а это модель 2022 года, которая разработана подразделением LADA Sport.
Новая спортивная версия сохранила короткоходную подвеску со спортивными настройками, аэродинамический обвес и ряд других опий, которые были в предыдущей модификации.

При этом в спортивном автомобиле теперь устанавливается 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с., который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач. Ранее спортивная версия седана предлагалась со 106-сильным 16-клапанным агрегатом.

Новинка доступна по цене 804 900 рублей, что на 14,5% меньше от прошлой версии седана.

LADA Granta Drive Active получила ДХО, электроусилитель рулевого колеса, зеркала с подогревом, 4-динамика и автомагнитолу.

Также в ней есть бортовой компьютер, центральный замок и розетка 12V на центральной консоли. В качестве опции предлагают еще кондиционер.

LADA Granta Drive Active
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