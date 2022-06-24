Упрощенная LADA Granta может получить кондиционер в августе 2022 года

Сегодня в Сети сообщили о повышенном спросе на «антикризисную» LADA Granta, а наряду с этим появилась информация и о появлении в ней еще одной опции.

LADA Granta в списке оборудования может получить кондиционер, и если это действительно так, то это может положительно сказаться на ее продажах.

Источник сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» с социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что упрощенная LADA Granta может получить кондиционер уже в августе 2022 года.

Сколько такая опция добавит к цене автомобиля непонятно. Как известно, Granta Classic’22 продают с литыми и стальными дисками, так вот разница в этих комплектациях составляет 17 тыс. рублей.