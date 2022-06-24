Упрощенная версия LADA Granta Classic вызвала ажиотажный спрос на рынке РФ

Дилеры стали обращаться к АвтоВАЗу с просьбой поставить больше автомобилей.
Сборку упрощенных вариантов LADA Granta Classic начали еще 8 июня, а 16 июня АвтоВАЗ объявил о начале продаж. При этом у дилеров машины стали появляться только сейчас.
В модели нет подушек безопасности, и многие эксперты относились к ней скептически, однако несмотря на это россияне все же покупают автомобиль.
Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», сообщая, что уже продано более полусотни таких автомобилей.
Только по состоянию на 23 июня дилеры продали 55 автомобилей в исполнении Classic ’22. Дилеры, как сообщается, уже активно сообщают о высоком спросе и просят увеличивать поставки.
Напомним, что стоимость седана составляет 678 300 рублей минимум, универсал оценен в 705 300 рублей, а лифтбек в упрощенной комплектации продают за 698 300 рублей.
Впрочем, при покупке автомобилей можно сэкономить воспользовавшись программой трейд-ин или LADA Finance.
Граждане РФ отказались покупать LADA Granta Classic без подушек безопасности и ABS