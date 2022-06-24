Главная » Новости

Упрощенная версия LADA Granta Classic вызвала ажиотажный спрос на рынке РФ

Просмотров 13 Опубликовано Обновлено

Дилеры стали обращаться к АвтоВАЗу с просьбой поставить больше автомобилей.
Сборку упрощенных вариантов LADA Granta Classic начали еще 8 июня, а 16 июня АвтоВАЗ объявил о начале продаж. При этом у дилеров машины стали появляться только сейчас.

В модели нет подушек безопасности, и многие эксперты относились к ней скептически, однако несмотря на это россияне все же покупают автомобиль.

Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», сообщая, что уже продано более полусотни таких автомобилей.

Только по состоянию на 23 июня дилеры продали 55 автомобилей в исполнении Classic ’22. Дилеры, как сообщается, уже активно сообщают о высоком спросе и просят увеличивать поставки.

Напомним, что стоимость седана составляет 678 300 рублей минимум, универсал оценен в 705 300 рублей, а лифтбек в упрощенной комплектации продают за 698 300 рублей.

Впрочем, при покупке автомобилей можно сэкономить воспользовавшись программой трейд-ин или LADA Finance.

Граждане РФ отказались покупать LADA Granta Classic без подушек безопасности и ABS

lada LADA Granta Classic
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО