Упрощенная версия LADA Granta Classic вызвала ажиотажный спрос на рынке РФ

Дилеры стали обращаться к АвтоВАЗу с просьбой поставить больше автомобилей.

Сборку упрощенных вариантов LADA Granta Classic начали еще 8 июня, а 16 июня АвтоВАЗ объявил о начале продаж. При этом у дилеров машины стали появляться только сейчас.

В модели нет подушек безопасности, и многие эксперты относились к ней скептически, однако несмотря на это россияне все же покупают автомобиль.

Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», сообщая, что уже продано более полусотни таких автомобилей.

Только по состоянию на 23 июня дилеры продали 55 автомобилей в исполнении Classic ’22. Дилеры, как сообщается, уже активно сообщают о высоком спросе и просят увеличивать поставки.

Напомним, что стоимость седана составляет 678 300 рублей минимум, универсал оценен в 705 300 рублей, а лифтбек в упрощенной комплектации продают за 698 300 рублей.

Впрочем, при покупке автомобилей можно сэкономить воспользовавшись программой трейд-ин или LADA Finance.